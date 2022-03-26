Yunanistan’dan yeni provokasyon! Lozan’ı ihlal ettiler!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini artırması, Yunanistan'da uzun süredir rahatsızlığa neden oluyor. Son yıllarda Türkiye'ye yönelik provokatif girişimlerine ara vermeyen Yunanistan'dan yen, bir hamle daha geldi.

LOZAN'I AÇIKÇA İHLAL ETTİLER

Lozan Antlaşması'na göre, Ege Denizi'nde bulunan adaların gayriaskeri statüsüne aykırı olarak silahlanma asker yığma girişimlerinde bulunan Yunanistan bu kez Sisam Adası'nda provokasyona imza attı.