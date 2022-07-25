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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'dan yine skandal hareket! MSB, göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği anları paylaştı
Giriş Tarihi: 25.7.2022 12:54 Son Güncelleme: 25.7.2022 13:08

Yunanistan'dan yine skandal hareket! MSB, göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği anları paylaştı

AA
Yunanistan’dan yine skandal hareket! MSB, göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği anları paylaştı

Yunanistan'ı göçmenlere yönelik uyguladığı skandal hareketler bitmek bilmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlere ait lastik botun Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından Türkiye kara sularına geri itilişinin görüntülerini yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile düzensiz göçmenlere ait lastik botun Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından Türkiye kara sularına geri itilişinin görüntülendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz'da Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DALAMAN'DA GÖÇMENLER KURTARILDI

Bugün ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki göçmenler bugün kurtarıldı. Göcek İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

17 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarındaki Nar Adası önlerinde, can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göcek İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan, düzensiz göçmenleri Türkiye kara sularına itti | Video

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Yunanistan'dan yine skandal hareket! MSB, göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği anları paylaştı
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