Yunanistan’dan yine skandal hareket! MSB, göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği anları paylaştı

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz'da Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.