Yunanistan’ın ölüme itişi bir kez daha kanıtlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntülerini paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere ait can sallarının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türk kara sularına geri itildiğinin görüntülediği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı belirtildi. Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildiği ve göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı vurgulandı.