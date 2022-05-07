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Giriş Tarihi: 7.5.2022 13:30

Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

AA
Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Lastik bottaki 25 Liberya, 9 Yemen ve 3 Eritre uyruklu kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki Önen Koyu'nda insansız hava aracı tarafından tespit edilen 31 Yemen uyruklu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Su ve yiyecek ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.

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Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı
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