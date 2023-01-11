Yunanistan’ın son kralına sivil tören

Yunanistan'ın son kralı İkinci Konstantinos, önceki akşam 82 yaşında Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybetti.Ülkenin son kralı İkinci Konstantinos için Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında ilgili bakanların katılımıyla yapılan toplantıda cenaze törenine ilişkin kararlar paylaşıldı.Ailesi, cenaze töreninin "eski devlet başkanına" uygun şekilde yapılmasını talep etmiş olsa da alınan kararda eski kral için sivil vatandaş olarak cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. İkinci Konstantinos'un, eski kraliyet ailesi mensuplarının defnedildiği yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi'ye defnedileceği aktarılan açıklamada, cenaze töreninde hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin temsil edeceği belirtildi. Açıklamada, cenaze törenine katılmak üzere yurt dışından gelecek resmi konuklar için ilgili protokol kurallarının uygulanacağı kaydedildi.Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Kral" unvanını taşımıştı. 1974'teki ikinci referandumla Yunanistan'daki krallık rejimi nihai olarak kaldırılmıştı. Eski kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar Cuntası'nın diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı. Yunan hükümeti, 1994'te eski kralı Yunan vatandaşlığından da çıkarmıştı. İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti. Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski krala Yunan devleti, 2003'te 13 milyon euro'nun üzerinde tazminat ödemişti.