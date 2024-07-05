Yunanistan’ın ‘Türk’ hazımsızlığı

Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığının kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin denetlenmesi ve yasal faaliyetinin durdurulması talebiyle Danıştay ve Yargıtay'a başvurulduğu bildirildi. DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, partilerinin denetlenmesi, yasal faaliyetlerinin durdurulması, hazirandaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin bölgede yenilenmesi talebiyle aşırı sağ parti başkanlarının da içinde olduğu bazı kişilerin, partililerin kendilerini Türk olarak ifade etmesini gerekçe göstererek Danıştay ve Yargıtay'a başvurduğunu basından öğrendiklerini aktardı. Asafoğlu, henüz ellerine ulaşan herhangi bir tebligat olmadığını belirterek, dosyaların içeriğini öğrenme talebiyle yargıya başvurduklarını ifade etti.