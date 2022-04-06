Yunus türlerinin ortak dili olabilir

İskoçya'dakiStrathclyde Üniversitesi'nden bilim insanları, ilk kez yabani bir yunusu, birlikte yaşadığı başka türden yunuslarla konuşurken gözlemledi. Bilim dergisi Bioacoustics'te yayımlanan araştırmada, yerel halkın Kylie adını verdiği yunusun diğer yunuslarla iletişim kurma girişimleri detaylandırıldı. Araştırmacıların topladığı ses kayıtları, Kylie'nin ıslık yerine bu seslerle iletişim kurmaya çalıştığını ortaya koydu. Böylece, Kylie'nin diğer türdeki yunuslarla burun boşluğundan ses çıkararak iletişim kurabildiği gözlemlendi.