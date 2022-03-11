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Haberler Dünya Haberleri Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada! Ukraynalı iki sivil aktif haldeki bombayı etkisiz hale getirdi
Giriş Tarihi: 11.3.2022 16:42 Son Güncelleme: 11.3.2022 16:56

Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada! Ukraynalı iki sivil aktif haldeki bombayı etkisiz hale getirdi

Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada! Ukraynalı iki sivil aktif haldeki bombayı etkisiz hale getirdi

Rusya Ukrayna savaşı 2 haftayı geri bıraktı. Yapılan müzakerelerden olumlu sonuç çıkmazken çatışmanın yaşandığı yerlerdeki sivil kayıplar da giderek artıyor. CNN ise yürekleri ağza getiren bir görüntüye yer verdi. Ukrayna'dan gelen videoda, iki Ukraynalı sivilin fırlatılmış ancak infilak etmemiş bir bombayı etkisiz hale getirdiği anlar anbean kameraya yansıdı.

Rusya Ukrayna savaşı 16. gününde devam ederken, sıcak çatışmanın yaşandığı bölgelerden hem endişelendiren hem de yürekleri dağlayan görüntüler gelmeye devam ediyor.

CNN'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Son durum hakkında dakika dakika bilgilendirme yapan CNN ise Ukrayna'dan gelen bir videoya haberinde yer verdi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR SOĞUKKANLILIK ANI'

'Olağanüstü bir soğukkanlılık anı' ismini verdikleri başlıkta yer alan videoda, 2 Ukraynalı sivilin atılmış, ancak infilak etmemiş bir bombayı etkisiz hale getirdiği anlamına geliyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, bomba Chernihiv'in üstünden geçen bir Rus savaş uçağından düşmüş.

Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada! Ukraynalı iki sivil aktif haldeki bombayı etkisiz hale getirdi | Video

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Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada! Ukraynalı iki sivil aktif haldeki bombayı etkisiz hale getirdi
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