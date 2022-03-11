CNN'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Son durum hakkında dakika dakika bilgilendirme yapan CNN ise Ukrayna'dan gelen bir videoya haberinde yer verdi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR SOĞUKKANLILIK ANI'

'Olağanüstü bir soğukkanlılık anı' ismini verdikleri başlıkta yer alan videoda, 2 Ukraynalı sivilin atılmış, ancak infilak etmemiş bir bombayı etkisiz hale getirdiği anlamına geliyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, bomba Chernihiv'in üstünden geçen bir Rus savaş uçağından düşmüş.

Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada! Ukraynalı iki sivil aktif haldeki bombayı etkisiz hale getirdi | Video