Yurt dışı seçmenleri ikinci turda oy vermeye başladı

ABD VE KANADA'DA DA BAŞLIYOR

ABD ve Kanada'da oy verme işlemi başlıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar, ABD'de başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçeklesek oy kullanma işlemleri için sandıklar yerel saatle 08.00-22.00 arasında açık kalacak. Ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey bölgelerinde açılacak ilave sandıklarda vatandaşlar 20-21 Mayıs'ta yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.

Kanada genelinde de Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi, yerel saatle saat 8.00'de başlayacak. Kanada'da yaşayan Türk vatandaşları, başkent Ottawa'daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver'daki Türkiye Başkonsolosluklarında oylarını kullanabilecekler. Kanada'daki dört diplomatik temsilcilikte gerçekleşecek oy verme işlemi, 24 Mayıs günü yerel saatle 22.00'de sona erecek.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD ve Kanada'daki Türk vatandaşları, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında açık olan sandıklarda oy kullanmıştı.

ABD'de bu yıl ilk defa, New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde, Türkevi binası dışında Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey ve Long Island'da ek seçim yerleri oluşturulmuştu. 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde söz konusu yerlerde açılan ilave sandık merkezleriyle, uzak bölgedeki vatandaşların oy kullanımı kolaylaştırılmıştı.

YSK verilerine göre, ABD'de 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunuyor. İlk tur seçimlerde ABD genelindeki sandıklarda 53 bin 40 seçmen oy kullanmıştı.