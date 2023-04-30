Yurtdışındaki sandıklara yoğun ilgi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başta olmak üzere Almanya, ABD, Fransa, Kanada, İngiltere ve Finlandiya gibi ülkelerde yaşayan Türkler, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy vermek için sandıklara yoğun ilgi gösteriyor. Almanya ve Fransa'da oy verme işlemleri geçen hafta başlarken kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de de dünden itibaren 4 kentte oy kullanılmaya başlandı. Yaşlısıyla genciyle Londra'daki seçmenler, sabah sandık başına gitti ve Old Billingsgate'te kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar meydana geldi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra, Manchester ve Edinburgh'taki seçmenlerin 9 gün boyunca oy kullanabileceklerini kaydetti. Leicester'de ise seçmenler1 Mayıs saat 18.00'e kadar oy kullanılabilecek. Bu arada ABD ve Kanada'da 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi önceki gün başladı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında oy verme işlemleri başladı. Kanada genelinde yaşayan Türk vatandaşları, Ottawa'daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerindeki Türkiye Başkonsolosluklarında 9 gün süreyle oy kullanabilecek. Türk nüfusunun en kalabalık olduğu Toronto'da, vatandaşlar oy vermek için kuyruk oluşturdu. Öte yandan Finlandiya'da oy verme işlemi bugün başlıyor.