Yüz tanıyan mikro kamikaze drone

İsrail merkezli savunma sanayii şirketi Elbit Systems, bina içlerinde hareket edebilen yapay zekâ destekli mikro drone'lar tasarladı. Lanius adlı mikro drone, belirlenen hedeflere gezici mühimmat şeklinde nokta atışı saldırı yapma özelliğine sahip. Drone, askerlerin doğrudan hedefleri göremediği kalabalık yerleşim yerlerindeki binalara camlardan ya da kapılardan girebiliyor. Yüz tanıma sistemiyle hedefi gördüğü anda da kamikaze saldırısı düzenleyerek taşıdığı patlayıcıyı infilak ettiriyor. Drone, girdiği yerlerin fotoğraflarını çekip üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor. Saatte yaklaşık 72 kilometre hıza çıkabilen ve 7 dakika havada kalabilen 1.25 kilogram ağırlığındaki drone, 150 grama kadar mühimmat taşıyabiliyor.