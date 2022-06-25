Yüzyılın en büyük felaketi! Bangladeş ve Hindistan sele teslim oldu

Bangladeş ve Hindistan'ı etkisi altına alan muson yağmurlarının neden olduğu seller, özellikle ülkelerin kuzeydoğusunda yer alan bölgelerde insani krize yol açtı. Söz konusu ülkelerde sel ve heyelanlardan 8 milyona yakın kişi etkilenirken can kayıpları son bir ayda 200'e yaklaştı.

Hindistan'da yağışların neden olduğu olaylarda en fazla can kaybı, Barak Nehri'nin içinden geçtiği Assam eyaleti başta olmak üzere, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde yaşandı.