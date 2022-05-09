Zafer demedi Batı’yı suçladı

Dünyanın gözü dün Rusya'nın başkenti Moskova'daydı. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yenmesinin 77. yıldönümü nedeniyle Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasında Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak mesajlar vermesi bekleniyordu. Ancak Putin ne Ukrayna'da zafer ilan etti ne de seferberlik başlattı."Ukrayna operasyonunu Batı'nın Rusya'yı işgale hazırlanması nedeniyle gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını" öne süren Putin, Ukrayna'daki Rus askerleri ve gönüllülerin "anavatan ve geleceği için savaştığını" söyledi. Rusya'nın Avrupa'ya uzlaşma çağrısı yaptığını belirten Putin, "Ama bizi dinlemek istemediler" dedi. Putin, "Küresel savaş kâbusunun bir daha yaşanmaması gerek" dedi.UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs ile ilgili açıklamalar yaptı. Zelenski, çok yakında Ukrayna'nın iki zafer gününün olacağını söyleyerek "O zaman kazandık ve şimdi de kazanacağız. Ve Hreşçatik (meydanı) zafer geçit törenini görecek. Ukrayna'nın zaferini" dedi. Zelenski "Tek bir toprak parçasından dahi vazgeçmeyeceğiz" dedi.KIZIL Meydan'daki törende savaş uçakları ve helikopterlerin uçuşunun hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Ancak Batı medyası havanın açık olduğuna dikkat çekti. Rus basınında pazar günü çıkan haberlerde Zafer Bayramı'nın 77. yılı anısına 77 uçak ile nükleer füze kapasiteli Kıyamet Uçağı'nın gösteri uçuşu yapacağı belirtilmişti.