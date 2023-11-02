Zafer naraları ‘zor bir savaş’ söylemine döndü

26 gündür havadan sivilleri bombalayarak katliam yapan İsrail ordusu kara harekâtını başlatmak için her adım attığında ağır zayiat verip geri dönüyor. Önceki gün bu girişimlerden birinde 8 askerini kaybeden İsrail iç kamuoyundan büyük tepki gelince "Tankalarımız Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor" söylemini değiştirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 9 askerin daha öldürülmesini, zor ve acı verici bir darbe olarak nitelendirerek "Ağır bedel ödedik" itirafında bulundu. Kassam Tugayları'nın direnişi karşısında günlerdir karadan ilerleme sağlayamayan İsrail'de asker kayıpları için yükselen seslere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kayıtsız kalamadı. Netanyahu zor bir savaşın içinde olduklarını ve bunun uzun süreceğini söylemek zorunda kaldı.