Zara Gazze ile alay etti: Sosyal medya ayağa kalktı

Hazır giyim markası Zara'nın yeni koleksiyonun tanıtım fotoğraflarında yer alan enkaz ve cansız beden maketleri sosyal medyada infiale neden oldu. Kefene sarılı beden fotoğrafları ve Filistin haritasına benzer dekorlara tepki yağdı. Markanın fotoğraflar ile Gazze'ye gönderme yaptığını belirten kullanıcılar boykot çağrısı yaptı. 2021'de de Zara'nın tasarımcılarından Yahudi Vanessa Perliman, Filistinli model Qaher Harhashia'a "G erçekleri biliyoruz. Sizler gelip gidicisiniz" şeklinde tepki toplayan sözler kullanmıştı.