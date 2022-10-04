Zelenska’dan Türkiye’ye Azov komutanları teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Türkiyenin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov Tugayı'nın 5 komutanıyla Türkiye'de görüştü. Olena Zelenska'yla birlikte gelen aileler, Azov komutanlarıyla hasret giderdi. Olena Zelenska buluşmayı, "Türkiye'de Azov kahramanları ile bir araya geldim, çaba ve dayanıklılık için şükranlarımı dile getirdim. Bugün önemli bir gün ama daha gidilecek çok yol var. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak" sözleriyle anlattı. Güvenlik gerekçesiyle buluşmanın yeri ve zamanı belirtilmediği toplantıya Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da katıldı. Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden Azov komutanlarına dair, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi güvencesi altında mübadele şartlarına göre Türkiye'de bulunuyor açıklaması yapıldı. Görüntülü mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise "Sonunda, Azovstal komutanlarımızı aileleriyle buluşturan bir toplantı düzenlemeyi başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın garantisiyle tamamen güvendeler. İhtiyaçları karşılanıyor. Tekrar aileleriyle birlikte olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak da MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştüğünü ve esir takasında oynadığı rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.