Giriş Tarihi: 2.3.2022

Zelenski, bir kez daha Avrupa’ya seslendi: Bizimle olduğunuzu ispatlayın

Ukrayna lideri Zelenski, AP’ye hitap ederek “Bizimle olduğunuzu ispatlayın. Siz olmadan Ukrayna çok yalnız kalacak” dedi. AP, Ukrayna’nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti