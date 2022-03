Zelenski, bir kez daha Avrupa’ya seslendi: Bizimle olduğunuzu ispatlayın

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde şiddetlenerek devam ediyor. Önceki gün Belarus 'ta kurulan müzakere masasından herhangi bir somut karar çıkmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu 'na hitap etti. "Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak, hayatta kalmak için savaşıyoruz" diyen Zelenski, Parlamento'da ayakta alkışlandı. AP Genel Kurul salonunda vekillerin oturduğu sıralara Ukrayna bayrakları asıldı.Zelenski, son günlerde herkesin verdiği desteğe minnettar olduğunu söyledi. Zelenski, "Şu an konuşmamı yazılı bir metinden okumuyorum, şimdi biz gerçekleri konuşuyoruz. Her gün gerçek insanlar özgürlükleri için ölüyor. Bu irade olduğu sürece her zorluğu ve herkesi alt edebiliriz. Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için, hayatta kalmak için savaşıyoruz" dedi."Bizimle olduğunuzu ispatlarsanız aydınlık, karanlığı yenecek. Avrupa Birliği bizimle birlikte çok daha güçlü olacak o kesin, ancak siz olmadan Ukrayna çok yalnız kalacak. Bizi geri çevirmeyeceğinizi, gerçekten Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın" diyen Zelenski, Avrupa 'nın Ukrayna ile birlik içinde olduğunu ve onları geri çevirmeyeceğini ispatlamasını istedi. AB yönetimi, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğe devam edeceklerini açıkladı. Avrupa Parlamentosu'nda savaş nedeniyle yapılan olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısı 637 oyla kabul edildi. Ancak, bu kararın bağlayıcılığı bulunmuyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının da konuşlandığı Polonya 'daki Lask Hava Üssü 'nü ziyaret etti. NATO Mukabele Kuvveti 'ni ilk kez harekete geçirdiklerini hatırlatan Stoltenberg, "Başkan Putin Avrupa'da barışı paramparça etti. Müttefikler, Ukrayna'nın haksız ve acımasız işgalini kınıyor. Rus saldırısı kesinlikle kabul edilemez" dedi. Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da çatışmanın parçası olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarını uçurmayacaklarını söyleyen Stoltenberg, "Rusya'yı savaşı derhal durmaya ve barış müzakereleri için masaya oturmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı. Stoltenberg, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını, Rusya'nın bu ülkeye saldırısı nedeniyle sadece Rusya'yı değil Belarus'u da yardım ettiği için sorumlu tutacaklarını aktardı.AVRUPA Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı Türkiye rapor taslağını tartıştı. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Amor; Türkiye'nin Ukrayna krizindeki tavrını selamlayarak, "Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Ukrayna'nın savunmasına verdiği güçlü destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" açıklamasını yaptı.BATI,Kiev'e yardımlarını artırıyor.NATO'nun ilk kez aktif hale getirilen Mukabele Kuvveti kapsamında Doğu Avrupa'ya 40 bin askerin sevkiyatı başladı.ABD'nin Doğu Avrupa'ya yönelik sevkiyatları kapsamında yüzlerce asker Almanya'ya gitti.Fransa ordusuna bağlı askerler dün Romanya'ya gitti.Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceğini duyurduğu bin tanksavar ile 500 Stinger tipi hava savunma füzesi yola çıktı.Finlandiya ve Noveç hükümetleri de tıpkı Almanya gibi silah ihracatı politikasında değişiklik yaparak Ukrayna'ya askeri destek açıkladı.RUSYA'NIN Ukrayna saldırısının ikinci gününde Yılan Adası'nda Rus askerlerine karşı koyarken öldüğü belirtilen 13 Ukrayna askerinin hayatta olduğu ortaya çıktı. Askerlerin Rus ordusunun elinde esir olduğu belirtiliyor. Rusların, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 17 hektarlık küçük