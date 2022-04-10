Zelenski: Müzakerelere hâlâ hazırız

RUSYA ile müzakerelere "hâlâ hazır" olduklarını belirten Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, "Çarpışmaya ve buna paralel olarak bu savaşı diplomasi yoluyla sona erdirmeye hazırız" dedi. AFP'nin haberine göre, üst düzey bir Türk yetkili ise "Rusya da Ukrayna da Türkiye'de müzakereleri sürdürme konusunda istekliler. Ancak ortak bir metin üzerinde uzlaşmadan çok uzaklar" dedi. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, toprak meselesini (Donbass ve Kırım) "kırmızı çizgi" olarak gördüklerini vurguladı. Ukrayna ayrıca Zelenski ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında olası bir görüşmenin artık Donbas savaşından sonra gerçekleşebileceğini söyledi.