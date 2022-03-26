Zelenski: Türkiye’ye müteşekkirim

Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile telefonda yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Zelenski, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la NATO zirvesi sonuçlarını konuştuk. Güncel diplomasi çabalarını değerlendirdik. Gıda krizinin olasılığı ve ona karşı alınabilecek önlemleri ele aldık. Türkiye'ye verdiği destek için müteşekkirim" dedi. "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'de canlı bağlantı üzerinden bir konuşma yapan Zelenski, enerjinin bir silah olmadığının Rusya
'ya gösterilmesi gerektiğini söyledi.