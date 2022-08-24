Zelenski’den istifa çıkışı: Akan kanı durduracaksa hemen giderim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile ülkesi arasında yaşanan çatışmaların durmasına yardımcı olması halinde istifa etmeye karşı olmadığını dile getirdi.

Washington Post (WP) gazetesinin Ukraynalı ve Batılı bürokratlara dayandırdığı habere göre Zelenski, "İktidarda tutunmaya çalışmıyorum. Eğer mesele sadece benim gitmemse ve bu akan kanı durduracaksa, ben bunu kabul ederim. Hemen şimdi giderim. Ben siyasete bunun için başlamadım, savaşı durduracağını söylediğiniz zaman ben giderim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 6 AYLIK DÖNEMDE RUSYA VE UKRAYNA'YI AYNI MASADA BİR ARAYA GETİRDİ



Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana geçen 6 ay içerisinde Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında ateşkes sağlanması için başlayan görüşmeler yarım kaldı. Ancak bölgede barışın yeniden tesis edilmesini isteyen Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla taraflar bir araya getirildi ve barışa giden yolda önemli adımlar atıldı.

4 DEFA YÜZ YÜZE MÜZAKERE

Daha savaşın ilk ayı bile dolmadan Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı ile taraflar bu seviyede ilk defa görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u bir araya getirerek barışın sağlanması için çabaladı. Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkes sağlanması için 3'ü Belarus'ta, 1'i Türkiye'de olmak üzere 4 defa yüz yüze müzakere yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart'ta İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etti. Ukrayna tarafı, Ukrayna'daki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu. Mayıs ayından bu yana her iki taraf da müzakereler konusunda birbirini suçladı. Tarafların artık birbiriyle tamamen temasları kestiği bir zamanda, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip Rusya ve Ukrayna'nın savaş halinde olması dünyada gıda tedarik problemini de ortaya çıkardı. Tıkanan sorunun çözümü için devreye giren Başkan Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerin (BM) iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Geçen ay, Başkan Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" hazırlandı. İstanbul'daki törende Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASI BAŞARISI

Türkiye'nin diplomasi başarısı olarak ortaya çıkan mutabakat ile Ukrayna'ya ait 3 limandan tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin emniyetli şekilde çıkarılması sağlandı. Planın icra ve denetimi de İstanbul'da tarafları temsil eden uzmanların kurulduğu Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden gerçekleştirilmeye başladı. Mutabakat, Rus tahıl ve gübrelerinin de dünya pazarlarına ulaşması için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesindeki bazı kısıtlamaların kaldırılmasını öngörüyor.

DÜNYA KAMUOYU MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Erdoğan'ın ortaya koyduğu çabalar sayesinde ortaya çıkan mutabakat dünya kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandı. Mutabakat sayesinde, 1-20 Ağustos tarihlerinde toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yaptı, 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girdi. Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirdi ve bu rakam giderek artıyor.