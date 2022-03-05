Zelenski’den NATO’ya tepki: Hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi. Rusya'nın iddialarının aksine hâlâ Kiev
'de olduğunu belirten Zelenski, "NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor" dedi.
3 SUİKAST GİRİŞİMİ
ABD
medyasındaki detaylara göre, bu hafta Ukrayna lideri Zelenski'ye yönelik 3 suikast girişimi oldu. İki suikast girişiminin Rus
hükümetine yakınlığıyla tanınan Wagner Grubu
tarafından düzenlendiği, hafta sonu da Kiev'de Çeçen suikastçıların başarısız olduğu ileri sürüldü.