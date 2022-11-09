Zelenski’den tahıl koridoru açıklaması: İhracat girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz

Zelenski gece saatlerinde Telegram'dan paylaştığı görüntülü mesajında, dünya genelinde gıda krizi yaşayan ülkelere yardım elini uzatmaya devam edeceklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:"Ayrıca tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Tahıl ihracatına kalıcı bir insani bileşeni ekleyeceğiz. Gelişmiş ve en vicdanlı devletlerle birlikte, özellikle gıda krizini yaşayan ülkelere ve halklara yapılan yardımları artıracağız."

"İŞBİRLİĞİNE BAŞLIYORUZ"

Tahıl sevkiyatının artırılması yönünde aktif çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelenskiy, "Aslında, ortaklarımızla birlikte gıda güvenliğini yeni bir düzeyde garanti altına almanın temeli olabilecek bir işbirliğine başlıyoruz." dedi.