Zelenskiy: 3 yerleşimi daha kontrol altına aldık

OECD'YE BAŞVURU YAPILDI

Ukrayna olarak 38 devletin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyelik için başvurduklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bunlar demokrasilerdir, bunlar piyasa ekonomileridir, dünyanın ekonomik potansiyelinin büyük kısmı burada. Avusturya'dan Japonya'ya, ABD'den Güney Kore'ye, Kanada'dan Türkiye'ye kadar. Ukrayna da bu format bünyesinde aralarında olacak."

Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verdiklerini de aktardı.