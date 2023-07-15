Zelenskiy, Güney Kore’yi Ukrayna için güvenlik garantilerine katılmaya davet etti

Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Birkaç milyon Ukrayna vatandaşının Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde olduğunu veya zorla Rusya'ya sürgün edildiğini belirten Zelenskiy, "Büyükler ve çocuklar olmak üzere hepsini özgürlüğe kavuşturmak, evlerine, Ukrayna'ya geri getirmek, savaşın böldüğü aileleri yeniden bir araya getirmek çok önemli." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın barış ve halkın güvenliği için gösterdiği çabalara desteğinden dolayı Güney Kore'ye ve halkına teşekkür etti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca, "Güney Kore'yi G7 ülkeleriyle üzerinde anlaşmaya varılan Ukrayna'ya destek deklarasyonuna katılmaya davet ettim." dedi.

Ukrayna'nın yeni ve büyük çaplı rehabilitasyon endüstrisine ihtiyacı olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Güney Kore'yi Ukrayna'da rehabilitasyon merkezlerinin kurulması konusunda liderliğini göstermeye çağırdım." dedi.

Zelenskiy, Yoon ile görüşmede enerji, ulaştırma, demiryolu ve Ukrayna'da üretim tesislerinin kurulması dahil olmak üzere ekonomik işbirliğini ele aldıklarını ifade etti.

-"Bu yıl (Ukrayna'ya) destek 150 milyon dolar olacak"

Yoon da geçen yıl Güney Kore hükümetinin Ukrayna'ya destek amaçlı 100 milyon dolar tahsis ettiğini belirterek, "Bu yıl bu destek 150 milyon dolar olacak." dedi.

Yoon, ülkesinin Ukrayna'nın barış formülünü desteklediğini ve uygulanmasına yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Güney Kore'nin Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa programına katılacağına dikkati çeken Yoon, ülkesinin hasar gören Ukrayna okullarının yeniden inşasına yardım ettiğini söyledi.

- Yoon, Buça ve İrpin'i ziyaret etti

Yoon, Ukrayna'nın Rus ordusunun savaş suçu işlediğini iddia ettiği İrpin ve Buça şehirlerini ziyaret etti.

Ukrayna Başsavcılığı Ofisinden yapılan açıklamada, Başsavcı Andriy Kostin'in Yoon ile birlikte Buça'ya gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Başsavcı Kostin, Yoon'a ve eşine Mart 2022'de Buça'nın işgali sırasında Rus ordusu tarafından suçların işlendiği yerleri gösterdi." ifadesine yer verildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığının açıklamasına göre, Yoon, İrpin'e de giderek Rusların savaş suçu işlediği iddia edilen yerlere ziyarette bulundu.