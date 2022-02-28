Zelenskiy ile Johnson telefonda görüştü: 24 saat ülkem için çok önemli

"24 SAAT ÜLKEM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi ve Johnson, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımının temin edilmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Liderler, yakın temasta kalmaya devam etme konusunda anlaştı ve Johnson, İngiltere'nin, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz desteğini yineledi."