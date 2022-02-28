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Giriş Tarihi: 28.2.2022 05:01

Zelenskiy ile Johnson telefonda görüştü: 24 saat ülkem için çok önemli

Zelenskiy ile Johnson telefonda görüştü: 24 saat ülkem için çok önemli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü. Zelenskiy görüşmede, önlerindeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Rus işgali sonrası Ukrayna halkının cesaretini ve Zelenskiy'nin bu tür sıkıntılı bir süreç karşısında liderliğini övdüğü belirtildi.

"UKRAYNA HALKININ DİRENİŞİ KAHRAMANCA"

Görüşmede, Johnson'ın, Ukrayna halkının direnişinin kahramanca olduğunu da belirttiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 SAAT ÜLKEM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi ve Johnson, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımının temin edilmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Liderler, yakın temasta kalmaya devam etme konusunda anlaştı ve Johnson, İngiltere'nin, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz desteğini yineledi."

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Zelenskiy ile Johnson telefonda görüştü: 24 saat ülkem için çok önemli
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