Zelenskiy, İngiliz savunma şirketi BAE Systems temsilcileriyle görüştü

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, İngiliz savunma şirketi BAE Systems temsilcileri CEO Charles Woodburn, Genel Müdür Gabby Costigan ve Ukrayna ile işbirliğinden sorumlu Direktör Christian Seear ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede tarafların, Ukrayna'da bir BAE Systems ofisi açılması ve daha sonra şirketin ürünleri için onarım ve üretim tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Açıklamada Zelenski'nin konuya ilişkin ifadelerine de yer verildi. Zelenski, ülkeye yeni model ve tipte silahların tedarik edilmesinin yanı sıra Rus işgali karşısında Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Şirketinizle sadece şimdi değil, uzun vadede de herhangi bir aracı olmadan doğrudan ilişkiler kurmak istiyoruz. Şirketinizin çeşitli ürünlerinin onarımı ve üretimi için önemli bir bölgesel merkez olmaya hazırız ve ilişkilerimizi daha küresel hale getirmekle ilgileniyoruz" dedi.