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Giriş Tarihi: 5.9.2022 00:50 Son Güncelleme: 5.9.2022 01:02

Zelenskiy: İşgalciler Kırım'dan kaçmaya başladı

AA
Zelenskiy: İşgalciler Kırım’dan kaçmaya başladı

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim." dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Zelenskiy, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim." dedi.

3 YERLEŞİM BİRİMİ RUS GÜÇLERİNDEN GERİ ALINDI

Zelenskiy, ikisi Ukrayna'nın güneyinde, biri doğusunda olmak üzere 3 yerleşim bölgesinin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, Ukrayna güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, geri alınan yerleşim birimlerinin neresi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, yerel basında yer alan bilgilere göre, Herson'daki Visokopilya köyü ile Donetsk'e bağlı Ozerne köyü Ukrayna güçleri tarafından geri alındı.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

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Zelenskiy: İşgalciler Kırım'dan kaçmaya başladı
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