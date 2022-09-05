Zelenskiy: İşgalciler Kırım’dan kaçmaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Zelenskiy, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim." dedi.