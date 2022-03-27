Zelenskiy muhalif Rus gazeteciler ile röportaj yaptı Rusya’da ortalık karıştı





"RUS SPORCULARLA İLGİLİ BOYKOT KARARI DOĞRU BİR KARAR"



Zygar'ın, Rus sporcu, sanatçı ve müzisyenlerinin boykot edilmesi ve uluslararası organizasyonlardan uzaklaştırılma kararlarını destekleyip desteklemediği sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "Örneğin bu boykotlara karşı çıkan Ukraynalı film yönetmeni Sergey Loznitsa'nın da Ukrayna Film Akademisi'nden uzaklaştırılmasına da karşıyım. Çok fazla bilgim yok, onun neden kovulduğunu bilmiyorum. Sanırım bir hata yapmış olabilirler. Ama Rus sporcularla ilgili boykot kararı doğru bir karardır. Siyasetle ilgili olmayanlar için bile. Bizim yaşadığımız acıyı hissedemezsiniz ama en azından bilirsiniz. Bu nedenle boykot tam olarak orada insanlar öldüğünde en azından kendinizi rahatsız hissetmeniz gerektiğini anlamak içindir" ifadelerini kullandı.



"REFERANDUM ASKERLER ÇEKİLDİĞİNDE YAPILABİLİR"



Rusya'nın, Ukrayna için sunduğu 6 maddelik teklif ile ilgili daha önce referanduma gidebileceklerini söyleyen Zelenskiy'e, Rus gazeteci Zygar ülkeden ayrılan mültecilerin referanduma katılıp katılmayacağı ile ilgili soru yöneltti. Zelenskiy, "Yurtdışında sandıklarımız var. Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinde olduğu gibi bu sandıklar kullanılıyor. Bunda herhangi bir sorun görmüyorum. Ancak ayrılan Ukraynalıların yüzde 90'ı Rus askerlerinin çekildikleri gün dönmek istiyor. Zaten erkeklerin hiçbiri bir yere gitmedi. Sadece kadınlar ve çocuklar gitti. Bu nedenle Başkan Putin ile bir anlaşma yapmalıyız. Askerlerimiz ortadaysa garantörler hiçbir şeyi imzalamaz. Johnson, Biden, Erdoğan, Duda? Asker olursa kim oturup konuşacak? Bu nedenle kanuni değişiklik yapılmasına gerek yok. Rus tarafı önce kanunu değiştirin sonra tankları çekelim diyor. Rusya Başkanı ile bir anlaşmaya varmalıyız ve bir anlaşmaya varmak için onun bulunduğu yerden kendi ayaklarıyla çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor. Birlikler geri çekilirse garantörler anlaşmaları onaylar" dedi.



Rus gazeteci Slovyov referandumda Rusya aleyhinde karar çıkması durumunda bunun nasıl karşılanacağı sorusuna karşı ise Zelenskiy, "Asker varken referandum yapılmaz. Ülke topraklarında herhangi bir yasal dayanağı olmayan birlik veya silahlı yasadışı oluşumlar veya başka bir devletin yasal oluşumları varsa, hiç kimse referandumun sonuçlarını saymayacaktır. Bu imkansız. Kırım'da olan da budur. Niye? Çünkü orada askerler vardı" ifadelerini kullandı.