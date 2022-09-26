Zelenskiy: NASAMS hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün verdiği bir röportajda ABD'den aldıkları hava savunma sisteminin Ukrayna'ya ulaştığını söyledi. Zelenskiy, açıklamasıyla ilk kez Ukrayna'nın ABD'den NASAMS aldığını doğrulamış oldu. Geçen ayın sonlarında Washington'un sevkiyatını onayladığı hava savunma sisteminin ulaştığını belirten Zelenskiy,, "ABD'nin önderlik göstermesi ve Ukrayna'ya hava savunma sistemi vermesine ihtiyacımız var. Bu olumlu kararı için ABD Devlet Başkanı Joe Biden'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bunların sivil yapıların inşası için yeterli olmadığını kaydeden Zelenskiy, yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ve çok namlulu roketatar sistemleri için de teşekkür etti.

