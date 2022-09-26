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Giriş Tarihi: 26.9.2022 15:51

Zelenskiy: NASAMS hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ulaştı

İHA
Zelenskiy: NASAMS hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’den Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) alındığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün verdiği bir röportajda ABD'den aldıkları hava savunma sisteminin Ukrayna'ya ulaştığını söyledi. Zelenskiy, açıklamasıyla ilk kez Ukrayna'nın ABD'den NASAMS aldığını doğrulamış oldu. Geçen ayın sonlarında Washington'un sevkiyatını onayladığı hava savunma sisteminin ulaştığını belirten Zelenskiy,, "ABD'nin önderlik göstermesi ve Ukrayna'ya hava savunma sistemi vermesine ihtiyacımız var. Bu olumlu kararı için ABD Devlet Başkanı Joe Biden'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bunların sivil yapıların inşası için yeterli olmadığını kaydeden Zelenskiy, yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ve çok namlulu roketatar sistemleri için de teşekkür etti.

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Zelenskiy: NASAMS hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ulaştı
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