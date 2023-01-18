Zelenskiy: Putin’i durdurmazsak 3. Dünya Savaşı çıkar

Zelenskiy, Putin'den sonra Kremlin'e "daha sert" bir liderin gelmesini pek olası görmediğini de söyledi.

Ukrayna için en büyük reformun Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak olduğunu belirten Zelenskiy, savaşta olmalarına rağmen devlette reformları ileriye taşımak için çalıştıklarını anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Putin'i durdurmazsak, 3. Dünya Savaşı çıkar çünkü o, Polonya'yı, Baltık devletlerini işgal ettiğinde kimse bir şey yapamayacak ama herkes savaşa gidecek. İtalya, Fransa, ABD, Birleşik Krallık hatta tüm NATO üyeleri, NATO'nun gerçekten var olduğunu göstermek için savaşa girmek zorunda kalacak." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi de Kiev'e beklediklerini de ifade etti.