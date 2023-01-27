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Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy: "Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir"
Giriş Tarihi: 27.1.2023 00:33

Zelenskiy: "Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların ancak yeterli silahlarla durdurulabileceğini belirtti.

AA
Zelenskiy: Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir

Gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında halka seslenen Zelenskiy, Rus ordusunun 26 Ocak'ta ülkesine düzenlediği füze ve İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, "Bu kötülük, bu Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir ve durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya tank verecek ülke sayısının artmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Kanada'nın da bu yönde karar verdiğini ifade ederek, "Tank koalisyonumuzda artık 12 ülke var." dedi.

Müttefiklerin ülkesine verdiği hava savunma sistemleri sayesinde Rus güçlerinin düzenlediği füze ve İHA saldırılarına karşı etkili bir şekilde mücadele verdiklerini kaydeden Zelenskiy, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy son Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik hizmetinde sorunların yaşandığını bildirdi.

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Zelenskiy: "Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir"
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