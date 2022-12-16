Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy: "Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı"
Giriş Tarihi: 16.12.2022 01:43

Zelenskiy: "Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini 15 Aralık'ta 16'dan fazla kez hedef aldığını belirtti.

AA
Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson’u 16’dan fazla kez bombaladı

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında, Rus ordusunun Herson şehrine düzenlediği saldırıda Kızılhaç yardım noktasında gönüllü çalışan sağlık görevlisi bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Volodimir Zelenskiy, "Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı. Sadece bir günde ve bu, her gün böyle." dedi.

Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü, buradaki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna karşı başarısız olduğunu söyledi.

Rusya'nın neden olduğu yıkımın durdurulması gerektiğini belirten Zelenskiy, saldırıları durdurmanın tek yolunun Rusları Ukrayna topraklarından çıkarmak olduğunu vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zelenskiy: "Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA