Zelenskiy, Rusya’nın çekilme kararını değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü belirterek, en ağır çatışmaların Donetsk cephesinde yoğunlaştığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığının, "Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğine" ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Güneyde yavaş yavaş ilerliyoruz, mevzilerimizi adım adım güçlendiriyoruz. Bugün enformasyon alanında çok fazla neşe var ve bunun nedeni açık. Ancak duygularımız savaş sırasında her zaman kısıtlı olmalıdır."

Cephede devam eden karşı saldırı hakkında fazla bilgi paylaşmak istemediğini aktaran Zelenskiy, "Ne güneyde, ne doğuda, ne de başka bir yerde operasyonlarımızın tüm detaylarıyla düşmanı kesinlikle beslemeyeceğim. Sonucu elde ettiğimizde bunu mutlaka herkes görecek." dedi.