Zelenskiy: Ukrayna’nın 55 milyar dolara ihtiyacı var

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.

Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.

Ukrayna'ya yönelik yardımların önemini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ne kadar çok yardım alırsa, Rusya'nın savaşını o kadar çabuk bitiririz ve böylesine acımasız bir savaşın diğer ülkelere yayılmayacağını o kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde garanti ederiz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.