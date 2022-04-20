Zelenskiy ve Trump videosu gündeme bomba gibi düştü! Ukrayna liderinin yaptığı harekete dikkat...

Rusya Ukrayna savaşı 56. gönünde devam ediyor. Çatışmaları Ukrayna'nın doğusu Donbas bölgesine yoğunlaşmışken, sosyal medya platformu Twitter'da yayınlanan bir Zelenskiy-Trump görüntüsü gündeme bomba gibi düştü.
3 YIL ÖNCESİNDEN KALMA
2019 yılında kalma görüntüde dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Volodimir Zelenskiy'nin bir hayli gergin olduğu gözlerden kaçmadı.
TRUMP'IN SÖZLERİ
Videoda, yan yana oturan Zelenskiy ve Trump ikilisi basın mensuplarının önünde sohbet ediyorlar. Trump Zelenskiy'e dönerek "Umarım Putin'le bir araya gelerek sorunları çözersiniz" diyor.
ZELENSKİY'NİN HAREKETİ
Öte yandan kullanıcılar Zelenskiy'nin Trump'ın ifadelerine göz devirdiğini fark etti. Yorumlarda, "Yaşanacaklar 3 yıl önceden belliymiş" ifadelerine yer verildi.
ÇEŞİTLİ İDDİALAR VAR
Görüntülerin 25 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'nda çekildiği öğrenildi. Aslında bu görüşme o günlerde Zelenskiy'nin Donald Trump'tan ABD'nin şimdi lideri Joe Biden'ın oğlu Hunter için soruşturma başlatmasını istediği iddialarından dolayı çok konuşulmuştu. Trump'ın ise bu iddiayı redderek, "Burası özgür bir ülke. Kimse bizi birilerini soruşturmaya zorlayamaz" dediği iddia edilmişti.
Zelenskiy-Trump videosu gündeme bomba gibi düştü! Yaptığı harekete dikkat | Video