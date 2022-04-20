Zelenskiy ve Trump videosu gündeme bomba gibi düştü! Ukrayna liderinin yaptığı harekete dikkat...

ÇEŞİTLİ İDDİALAR VAR

Görüntülerin 25 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'nda çekildiği öğrenildi. Aslında bu görüşme o günlerde Zelenskiy'nin Donald Trump'tan ABD'nin şimdi lideri Joe Biden'ın oğlu Hunter için soruşturma başlatmasını istediği iddialarından dolayı çok konuşulmuştu. Trump'ın ise bu iddiayı redderek, "Burası özgür bir ülke. Kimse bizi birilerini soruşturmaya zorlayamaz" dediği iddia edilmişti.

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