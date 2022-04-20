Zelenskiy’den Batılı ülkelere tepki: ’Savaşı çoktan bitirebilirdik’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 55'inci günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Bizim ihtiyacımız olan, ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya'nın kullandığı silahlarla aynı tüm silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş ve barışı getirmiş olurduk." dedi.
"TAKTİK AVANTAJIMIZ VAR"
Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki avantajının oldukça açık olduğunu dile getiren Zelenskiy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sıkı dayandığına ve tüm halkın cesurca savunma yaptığına dikkati çekti.
"Bu savaşta Rus ordusu, kendisini sonsuza kadar dünya tarihine belki de dünyanın en barbar ve insanlık dışı ordusu olarak yazacaktır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna'da sivillerin kasten öldürülmesi, yerleşim alanlarının, sivil altyapılarının tahrip edilmesi ve uluslararası sözleşmelerle yasaklananlar da dahil olmak üzere her türlü silahın kullanılmasında Rus ordusunun imzasının bulunduğunu kaydetti.
RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da iki "Toçka-U" taktik füzesinin vurulduğunu söyledi. Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da savaştaki eylemleri ile ilgili bilgi verdi.
Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, gece uçaklarla 73 askeri unsurun vurulduğunu belirtti.
HAVADA 2 'TOÇKA-U' TAKTİK FÜZESİ VURULDU
Bunların arasında askeri teçhizatlar, komuta merkezleri ile 4 mühimmat cephanesinin bulunduğunu aktaran Konaşenkov, "Donetskoye ve Skelyuvate bölgelerinde havada 2 'Toçka-U' taktik füzesi vuruldu." ifadesini kullandı.
Konaşenkov, "Bugüne kadar 140 uçak, 496 insansız hava aracı, 253 hava savunma füze sistemi, 2 bin 388 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roketatar, 1029 obüs ve havan topu ile 2 bin 232 özel askeri araç yok edildi." dedi.