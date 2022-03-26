Zelenskiy’den Batı’ya çağrı: Rusya’ya bunu gösterin

"ENERJİNİN BİR SİLAH OLMADIĞINI GÖSTERİN"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de hazır bulunduğu konferans katılımcılarına seslenen Zelenskiy, "21. yüzyılda adaleti yerine getirmeye çalışıyoruz ancak 31 gündür adaleti henüz sağlayabilmiş değiliz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında savunmamız devam ediyor. Halkımız ile birlikte barışı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar gibi doğal gaz ve petrol ihraç eden ülkelerin dünyanın Rusya'ya enerji bakımından ihtiyacı olmadığını göstermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Katar üretimini artırıp gerekli talebi karşılamalı ve (Rusya'ya) enerjinin bir silah olmadığı gösterilmelidir." dedi.

Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili açıklamasını hatırlatan Zelenskiy, "Rusya nükleer silah kullanma tehdidinde bulunuyor. Olması halinde bu sadece bir ülkeye değil tüm insanlığa karşı olacaktır." uyarısında bulundu.

Ülkesinde 1 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığını ancak sivillerin sürekli hedef alındığını belirten Zelenskiy "Yaşlı, kadın ve çocuklar sığınakta yaşıyor. Rusya, insani yardımların bile kentlerin ulaşmasına izin vermiyor." diye konuştu.