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Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:55

Zelenskiy'den Donetsk bölgesi ile ilgili flaş açıklama!

AA
Zelenskiy’den Donetsk bölgesi ile ilgili flaş açıklama!

Ukrayna lideri Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki bir straretjik öneme sahip olan limanın geri alındığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinin elinden geri alındığını bildirdi. Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi." ifadesini kullandı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYORDU

Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı.

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Zelenskiy'den Donetsk bölgesi ile ilgili flaş açıklama!
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