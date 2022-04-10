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Giriş Tarihi: 10.4.2022 12:18 Son Güncelleme: 10.4.2022 12:19

Zelenskiy'den krizin merkeziyle ilgili korkutan sözler: Çok büyük bir taaruz bekliyoruz

DHA
Zelenskiy’den krizin merkeziyle ilgili korkutan sözler: Çok büyük bir taaruz bekliyoruz

Rusya Ukrayna savaşı 1.5 aydır devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Buça'dan ve doğudaki tren istasyonundan gelen görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Rus birliklerinin savaşın patlak noktası olan Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yeniden hareketlenmesi üzerine konuşan Ukrayna lideri Zekenskiy, büyük bir taaruz beklediklerini söyleyerek "Zor bir savaş olacak" sözlerine yer verdi.

Geçen hafta Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantıları'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna hırslarından' vazgeçmediğini belirtmişti. Putin'in Kırım ile Luhansk ve Donetsk arasında kara köprüsü kurmayı hedeflediğini belirten Stoltenberg, doğudan büyük bir Rus taarruzunun beklendiğini söyledi.

YER YER KONUŞLANIYORLAR

Şu an için doğuda Rusya'dan askeri bir hamle görülmese de Rus birliklerinin ülkenin kuzeyinden geri çekildiği ve yeniden konuşlanmaya başladığı görüldü.

ZOR BİR SAVAŞ OLACAK

Söz konusu askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yapan Zelenski, şöyle konuştu:

"Evet doğuda ve güneyde askeri hareketlilik devam ediyor. Topraklarımızın başka bir bölümünü işgal edecek çok sayıda birlik, teçhizat, silahlı adam. Zor bir savaş olacak. Mücadelemize inanıyoruz, zaferimize inanıyoruz. Bu yüzden savaşmaya hazırız ve aynı zamanda diplomaside bu savaşı durdurabilecek belirli yollar arıyoruz."

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Zelenskiy'den krizin merkeziyle ilgili korkutan sözler: Çok büyük bir taaruz bekliyoruz
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