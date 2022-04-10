Zelenskiy’den krizin merkeziyle ilgili korkutan sözler: Çok büyük bir taaruz bekliyoruz

ZOR BİR SAVAŞ OLACAK

Söz konusu askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yapan Zelenski, şöyle konuştu:

"Evet doğuda ve güneyde askeri hareketlilik devam ediyor. Topraklarımızın başka bir bölümünü işgal edecek çok sayıda birlik, teçhizat, silahlı adam. Zor bir savaş olacak. Mücadelemize inanıyoruz, zaferimize inanıyoruz. Bu yüzden savaşmaya hazırız ve aynı zamanda diplomaside bu savaşı durdurabilecek belirli yollar arıyoruz."