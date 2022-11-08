Zelenskiy’den Netanyahu’ya Ukrayna daveti

Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ile Netanyahu arasında pazartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Seçimlerdeki başarısından dolayı kendisini kutlayan Zelenskiy'e teşekkür eden Netanyahu, görüşmede seçim kampanyasında söz verdiği gibi, göreve geldikten sonra Ukrayna sorunu hakkında ciddi düşüneceğini tekrar etti.

Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Netanyahu'ya Ukrayna ile İsrail'in, iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sınamalarıyla uyumlu düzeyde bir ilişkisi olmasını temenni ettiğini aktardı.

İsrail gazetesi Yediot Aharanot ise, adını açıklamayan Ukraynalı yetkililerden edindiği bilgiyle, Zelenskiy'in Netanyahu'dan ülkesinin İsrail silahları istediğini ve kendisini Kiev'e davet ettiğini aktardı.

Binyamin Netanyahu, seçim kampanyasında yaptığı bir açıklamada, seçilmesi durumunda Ukrayna'ya İsrail'den silah desteği vermeyi düşüneceğini dile getirmişti.