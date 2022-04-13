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Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy'den Putin'e flaş teklif! "Erkeklerimiz ve kadınlarımız için" diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 13.4.2022 11:53 Son Güncelleme: 13.4.2022 12:10

Zelenskiy'den Putin'e flaş teklif! "Erkeklerimiz ve kadınlarımız için" diyerek duyurdu

Zelenskiy’den Putin’e flaş teklif! Erkeklerimiz ve kadınlarımız için diyerek duyurdu

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı çatışma bölgelerinden gelen acı haberlerle devam ediyor. Dün Rusya lideri Putin'in "Savaş devam edecek" ifadelerinin ardından bugün ise Zelenskiy'den Putin'e şaşırtıcı bir teklif geldi. Zelenskiy bu teklifi 'Ukraynalı erkekler ve kadınlar' için yaptığını söyledi.

Rusya Ukrayna savaşı 49. günde de devam ederken, dün Rusya lideri Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalar kısa süredeki barış hayallerini suya düşürdü. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ise ülkenin doğusunda buluann Donbas bölgesi için hazırlıklar yapıyor. Zelenskiy'den aynı zamanda oldukça şaşırtıcı bir teklif yaptı.

ESİR TAKASI TEKLİFİ

Rusya'ya esir değişimi çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'na sesleniyorum. Rus esaretinde olan kadın ve erkeklerimiz için esir takası teklif ediyorum" dedi.

"TEK TEK BULACAĞIZ"

Zelenskiy ayrıca sözlerine "Bütün yaşananlar hakkında bütün gerçeği ortaya çıkaracağız. Ne kadar zaman ve çaba gerekse de tek tek bulacağız" dedi.

BİDEN'A TEŞEKKÜR

Ayrıca Zelenskiy, ABD lideri Biden'ın açıklamalarına teşekkür ederek "Gerçek bir liderin sözleri. Kötülüğe karşı durmak için olan kötülüğü önce doğru bir şekilde isimlendirmek gerekiyor" dedi. Joe Biden, dün Rusya'nın eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirmiş, bu sözleri dünyanı gündemine oturmuştu.

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Zelenskiy'den Putin'e flaş teklif! "Erkeklerimiz ve kadınlarımız için" diyerek duyurdu
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