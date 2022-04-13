Zelenskiy'den Putin'e flaş teklif! "Erkeklerimiz ve kadınlarımız için" diyerek duyurdu

BİDEN'A TEŞEKKÜR

Ayrıca Zelenskiy, ABD lideri Biden'ın açıklamalarına teşekkür ederek "Gerçek bir liderin sözleri. Kötülüğe karşı durmak için olan kötülüğü önce doğru bir şekilde isimlendirmek gerekiyor" dedi. Joe Biden, dün Rusya'nın eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirmiş, bu sözleri dünyanı gündemine oturmuştu.