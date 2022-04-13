Zelenskiy'den Putin'e flaş teklif! "Erkeklerimiz ve kadınlarımız için" diyerek duyurdu

Rusya Ukrayna savaşı 49. günde de devam ederken, dün Rusya lideri Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalar kısa süredeki barış hayallerini suya düşürdü. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ise ülkenin doğusunda buluann Donbas bölgesi için hazırlıklar yapıyor. Zelenskiy'den aynı zamanda oldukça şaşırtıcı bir teklif yaptı.
ESİR TAKASI TEKLİFİ
Rusya'ya esir değişimi çağrısında bulunan Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'na sesleniyorum. Rus esaretinde olan kadın ve erkeklerimiz için esir takası teklif ediyorum" dedi.
BİDEN'A TEŞEKKÜR
Ayrıca Zelenskiy, ABD lideri Biden'ın açıklamalarına teşekkür ederek "Gerçek bir liderin sözleri. Kötülüğe karşı durmak için olan kötülüğü önce doğru bir şekilde isimlendirmek gerekiyor" dedi. Joe Biden, dün Rusya'nın eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirmiş, bu sözleri dünyanı gündemine oturmuştu.