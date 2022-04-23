Zelenskiy’den Rusya uyarısı! “Sizi de ele geçirecekler”

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy, Rusya için Ukrayna'ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya'nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti.

YARDIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya'nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." dedi.