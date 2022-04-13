Zelenskiy’den Rusya’ya çağrı: Medvedçuk’u takas edelim





MEDVEDÇUK'U ESİR UKRAYNALILARLA DEĞİŞMEYİ ÖNERİYORUM

Medvedçuk'un 48 gün saklanmayı başardığını ama sonunda yakalandığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'na Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi öneriyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ve ordumuz da bu olasılığı göz önünde bulundursun." diye konuştu.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.

Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un, aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

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