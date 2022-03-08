Son dakika: Zelenskiy’den yeni açıklama! Kırım ve Donbas...

SON DAKİKA: KIRIM VE DONBAS AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması olasılığına olumlu yanıt veren Zelenskiy, "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna'nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk'ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.