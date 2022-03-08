Son dakika: Zelenskiy’den yeni açıklama! Kırım ve Donbas...

Rusya Ukrayna savaşında barış müzakereleri 3. gününü geride bırakırken Rusya insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Edinilen son dakika haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Kırım ve Donbas ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
SON DAKİKA: Zelenski, Kiev'de kalmaya devam edeceğini ve saklanmadığını açıkladı | Video
Rus ve Ukraynalı medya organları Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin suikast ihtimaliyle ilgili tartışmaları manşetlerine taşırken Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar gelmişti.
SAKLANMIYORUM! KİMSEDEN KORKMUYORUM"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece yarısından sonra görüntülü yaptığı açıklamada "Kiev'de kalıyorum. Bankova Caddesi'nde. Saklanmıyorum. Ve kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"HEPİMİZ SAHADAYIZ, HEPİMİZ ÇALIŞIYORUZ"
Zelenski açıklamasında "Bildiğiniz gibi bizim bir deyiş vardır; Pazartesi zor bir gündür. Ülkede savaş var, yani her gün Pazartesi. Her günün ve her gecenin böyle olduğu gerçeğine alıştık. Bugün mücadelemizin, savunmamızın 12'inci günü. Hepimiz sahadayız, hepimiz çalışıyoruz. Herkes olması gerektiği yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim benimle" demişti.
KIEV'DE KALIYORUM
Kiev'de bir ekmek fabrikasının ve Jitomir'de bir kilisenin tahrip edildiğini belirten Zelenski, sözlerine şöyle devam etti "Şimdi söyleyeceğim şu ki; burada kalıyorum. Kiev'de kalıyorum. Bankova Caddesi'nde. Saklanmıyorum. Ve kimseden korkmuyorum."
SON DAKİKA: KIRIM VE DONBAS AÇIKLAMASI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması olasılığına olumlu yanıt veren Zelenskiy, "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" ifadelerini kullandı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna'nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk'ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.