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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:44 Son Güncelleme: 4.4.2022 15:51

Zelenskiy'nin eleştiri oklarının hedefi olan Merkel'den Ukrayna'yı kızdıracak çıkış: 2008'deki kararın arkasındayım

AA
Zelenskiy’nin eleştiri oklarının hedefi olan Merkel’den Ukrayna’yı kızdıracak çıkış: 2008’deki kararın arkasındayım

Dün yayınladığı videoda Ukrayna lideri Zelenskiy'nin hedef gösterdiği Almanya eski başbakanı Angela Merkel'den ilginç bir çıkış geldi. Merkel, 2008 yılında Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesini savunarak bu kararın arkasında olduğunu belirtti. Ancak Merkel'in Rusya'yı desteklemediğinin de altı çizildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eleştirdiği Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, 2008 yılında Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesine ilişkin kararını savundu. Merkel'in ofisinden Bild gazetesine yapılan açıklamada, Merkel'in Bükreş'teki 2008 NATO Zirvesi ile bağlantılı aldığı kararlarının arkasında durduğu belirtildi.

"TÜM ÇABALARA DESTEK VERİYOR"

Angela Merkel'in Rusya'nın başlattığı Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları desteklediği aktarılan açıklamada, "Eski Şansölye, Bucha'da ve Ukrayna'nın diğer yerlerinde görünür hale gelen vahşet karşısında Alman hükümetinin ve uluslararası toplumun Ukrayna'nın yanında yer alınması ve barbarlığın ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının sona erdirilmesi yönündeki tüm çabalara tam destek veriyor." ifadesi kullanıldı.

ZELENSKİY'DEN DAVET GELMİŞTİ

Vladimir Zelenskiy, dün yayımladığı video mesajında, Merkel ve eksi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i, Rus askerlerinden kurtarılan Bucha'yı ziyaret etmeye ve 14 yıl Rusya'ya taviz verme politikasının nelere yol açtığını görmeye davet etmişti.

UKRAYNA'YA ÜYELİK SÖZÜ VERİLDİĞİ İDDİASI

Söz konusu NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik sözü verildiği, ancak daha sonra Rusya ile sorun yaşanmaması için geri adım atıldığı, bu konuda Merkel ve Sarkozy'nin diğer NATO ortaklarının hızlı katılım taleplerini engellediği ifade ediliyor.

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Zelenskiy'nin eleştiri oklarının hedefi olan Merkel'den Ukrayna'yı kızdıracak çıkış: 2008'deki kararın arkasındayım
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