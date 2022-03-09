Zelenskiy’nin eşinden dünyaya çağrı: Füzeler etrafımızı sardı

Üçüncü kez gerçekleştirilen barış görüşmelerinin de sonuç vermediği Rusya Ukrayna savaşındaki son duruma ilişkin Ukrayna'nın 'First Lady'si Olena Zelenska bir mektup kaleme aldı. Zelenska, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında Siyah beyaz fotoğrafının yanında kocaman kırmızı harflerle "Şahitlik Ediyorum" yazan bir paylaşımda bulundu.
Zelenska, tüm dünyaya yazdığı bir mektupla ilk defa Ukrayna'daki savaş ile ilgili açıklamada bulundu. "Küresel Medyaya Bir Açık Mektup" başlıklı yazıda Zelenska, üç ayrı dilde çok güçlü ifadeler içeren metin yayınladı. Son dönemde kendisine çok sayıda medya kuruluşundan röportaj teklifleri geldiğini belirterek "Bu mektup bu taleplere cevabım ve Ukrayna'da yaşananlara tanıklığımdır" dedi.
YAŞANANLAR İNANILMAZDI
Zelenska, "Sadece bir hafta önce, bu yaşananlar inanılmazdı. Ülkemiz barışçıl bir yerdi, şehirlerimiz, kasabalarımız ve köylerimiz hayat doluydu. 24 Şubat sabahı hepimiz Rus işgalinin anonslarıyla uyandık. Tanklar Ukrayna sınırını geçti, uçaklar hava sahamıza girdi, füze rampaları şehirlerimizin etrafını çevirdi" ifadelerini kullandı.
Savaşın özellikle kadınlar ve çocuklar için ne kadar dehşetli olduğunu dile getiren Zelenska, hayatını kaybeden çocukları andı: "Rusya sivillere karşı savaş açmadığını söylediğinde ben ilk olarak hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayıyorum" dedi.
Telegram'dan da yayınlanan mesajda savaş sırasında doğan bebeklerin ilk gördükleri şeyin sığınakların beton tavanları, ilk nefeslerinde soludukları şeyin yer altının kirli havası olduğunu belirten Zelenska, "Kapana kısılmış ve dehşet içinde insanlar karşıladı onlardı. Bu noktada hayatları boyunca barış görmemiş onlarca çocuk var" ifadelerini kullandı.
"Bazı şehirlerde aileler günlerce bomba sığınaklarından çıkamıyor çünkü sivil altyapı ayrım gözetilmeksizin ve kasten bombalanıyor" diyen Zelenska, eşinin Batı'ya yaptığı çağrıyı yineleyerek Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılmasını talep etti.
PUTİN'İ DURDURMAZSAK...
Zelenska mektubunda tüm dünyaya gösterdikleri destek için teşekkür etti, eşi Ukrayna Devet Başkanı Zelenskiy'nin Batı'dan talep ettiği uçuş yasağını tekrar dile getirdi ve devam etti:
"Nükleer savaş ile hepimizi tehdit eden Putin'i durdurmazsak dünyada hiçbirimiz için güvenli yer kalmayacak."
Mesaj, paylaşılır paylaşılmaz dünya basınında gündem oldu. 44 yaşındaki First Lady Olena Zelenska, sosyal medya paylaşımlarıyla bir yandan halkın moralini yükseltmekte bir yandan da uluslararası kamuoyunun dikkatini ülkesinde yaşananlara çekmekte önemli bir rol oynuyor.