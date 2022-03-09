Zelenskiy’nin eşinden dünyaya çağrı: Füzeler etrafımızı sardı

PUTİN'İ DURDURMAZSAK...

Zelenska mektubunda tüm dünyaya gösterdikleri destek için teşekkür etti, eşi Ukrayna Devet Başkanı Zelenskiy'nin Batı'dan talep ettiği uçuş yasağını tekrar dile getirdi ve devam etti:

"Nükleer savaş ile hepimizi tehdit eden Putin'i durdurmazsak dünyada hiçbirimiz için güvenli yer kalmayacak."

Mesaj, paylaşılır paylaşılmaz dünya basınında gündem oldu. 44 yaşındaki First Lady Olena Zelenska, sosyal medya paylaşımlarıyla bir yandan halkın moralini yükseltmekte bir yandan da uluslararası kamuoyunun dikkatini ülkesinde yaşananlara çekmekte önemli bir rol oynuyor.