Zelenskiy’nin sahte mesajı ülkeyi karıştırdı! Herkes bir anda ekrana kilitlendi; sosyal medyadan yorum yağdı...

Rusya Ukrayna savaşı 22. günde devam ederken, bir başka savaş da siber alemde veriliyor. Sosyal medyada verilen siber savaşta Ukrayna'yı karıştıran bir olay yaşandı.
SAHTE MESAJ
Siber savaşlarda yer alan hackerler dün Ukrayna'nın devlet televizyonunu hackledi. Hacklenen televizyondan Zelenskiy'nin ülkeye sözde teslim olmasını istediği bir çağrı mesajı yayımlandı.
DEEPFAKE YÖNTEMİ İLE YAPILMIŞ
Paylaşılan bu mesaj sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Zelenskiy'nin görüntülerinin olduğu videonun 'deepfake' yöntemi ile yapıldığını orataya çıktı.
"BİZ ZATEN EVİMİZDEYİZ"
Sahte mesaj krizinden sonra açıklama yapan Zelenskiy, "Silahlarını bırakıp eve dönmesini istedeiğim kişiler Rus askerleri. Biz zaten evimizdeyiz, çocuklarımı ve ailelerimizi koruyoruz. Bu yüzden zafere dek silahları bırakmayacağız" dedi.