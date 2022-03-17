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Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy'nin sahte mesajı ülkeyi karıştırdı! Herkes bir anda ekrana kilitlendi; sosyal medyadan yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 17.3.2022 16:46 Son Güncelleme: 17.3.2022 16:51

Zelenskiy'nin sahte mesajı ülkeyi karıştırdı! Herkes bir anda ekrana kilitlendi; sosyal medyadan yorum yağdı...

Zelenskiy’nin sahte mesajı ülkeyi karıştırdı! Herkes bir anda ekrana kilitlendi; sosyal medyadan yorum yağdı...

4. haftaya girilen Rusya Ukrayna savaşı bölgeden gelen sıcak görüntülerle devam ediyor. Her ne kadar masada olumlu ilerlemelerin olduğu söylense de savaş sahasında durum öyle değil. Öte yandan dünyaca ünlü hacker gruplarının da dahil olduğu bir siber savaş ise internet ortamında yürütülüyor. Dün Ukrayna'nın bir kanalını hackleyen hackerler Zelenskiy'in deepfake ile bir videosunu yayımladı. Yayımlanan videodaki ifadeler ülkeyi karıştırdı.

Rusya Ukrayna savaşı 22. günde devam ederken, bir başka savaş da siber alemde veriliyor. Sosyal medyada verilen siber savaşta Ukrayna'yı karıştıran bir olay yaşandı.

SAHTE MESAJ

Siber savaşlarda yer alan hackerler dün Ukrayna'nın devlet televizyonunu hackledi. Hacklenen televizyondan Zelenskiy'nin ülkeye sözde teslim olmasını istediği bir çağrı mesajı yayımlandı.

DEEPFAKE YÖNTEMİ İLE YAPILMIŞ

Paylaşılan bu mesaj sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Zelenskiy'nin görüntülerinin olduğu videonun 'deepfake' yöntemi ile yapıldığını orataya çıktı.

"BİZ ZATEN EVİMİZDEYİZ"

Sahte mesaj krizinden sonra açıklama yapan Zelenskiy, "Silahlarını bırakıp eve dönmesini istedeiğim kişiler Rus askerleri. Biz zaten evimizdeyiz, çocuklarımı ve ailelerimizi koruyoruz. Bu yüzden zafere dek silahları bırakmayacağız" dedi.

VİDEO KALDIRILDI

Hacklenen kanal ise olayın ardından konrolü ele alarak, "Yapılan çocukça bir provokasyon" açıklamasında bulundu. Facebook, YouTube ve Twitter gibi platformlar ise söz konusu videoyu kaldırdıklarını duyurdu.

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Zelenskiy'nin sahte mesajı ülkeyi karıştırdı! Herkes bir anda ekrana kilitlendi; sosyal medyadan yorum yağdı...
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