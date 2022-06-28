‘Zengezur koridoru bir an önce açılmalı’

TürkiyeAzerbaycan-Kazakistan dışişleri ve ulaştırma bakanlarının ilk toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşti. 3+3 formatındaki toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Bakü Beyannamesi'ni imzaladı. Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl ticareti sorunlarına değinen Çavuşoğlu, "Kendi aramızdaki işbirliğimiz, çevremizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı" dedi. Çavuşoğlu, "Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının ne kadar önemli olduğunu bu krizde bir kere daha gördük. Bu yüzden ulusal ve bölgesel kapasitemizi artırmak için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, TANAP gibi projeler bölgemizin adeta çehresini değiştirdi" dedi."Ulaşım ve lojistik ağları artırmak tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacak" diyen Çavuşoğlu, "Yeni bağlantıların açılması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci destekliyoruz. Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahcivan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunu güçlü şekilde destekliyoruz ve koridorun bir an önce açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.