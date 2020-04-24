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Kaynaşlı’ya dezenfektan tüneli koyuldu

19) Pandemisi nedeni ile Kaynaşlı Belediyesi, belediye önüne dezenfektan tüneli yerleştirerek vatandaşların kullanımına sundu.Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi dünya genelinde etkili oluyor. İçişleri Bakanlığı bir dizi tedbirler alarak virüse karşı adeta savaş açıldı. Kaynaşlı Belediyesi’de virüsle mücadele için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda ilçede Belediye’nin önünde dezenfekte tüneli kuruldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: ‘ Belediyemiz önüne Dezenfekte Tüneli kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle devam eden dezenfekte

Giriş Tarihi: 24.4.2020 23:00 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 23:15 ABONE OL
Kaynaşlı’ya dezenfektan tüneli koyuldu
19) Pandemisi nedeni ile Kaynaşlı Belediyesi, belediye önüne dezenfektan tüneli yerleştirerek vatandaşların kullanımına sundu.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi dünya genelinde etkili oluyor. İçişleri Bakanlığı bir dizi tedbirler alarak virüse karşı adeta savaş açıldı. Kaynaşlı Belediyesi’de virüsle mücadele için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda ilçede Belediye’nin önünde dezenfekte tüneli kuruldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: ‘ Belediyemiz önüne Dezenfekte Tüneli kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle devam eden dezenfekte çalışmalarına ilaveten kurulan Dezenfekte Tüneli İlçemiz halkımıza hayırlı olsun” dedi.
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Kaynaşlı’ya dezenfektan tüneli koyuldu
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