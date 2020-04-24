Şehit çocukları da unutulmadı

DÜZCE (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında Düzce’de çocuklara sürpriz ev ziyeretleri gerçekleştirildi.Düzce’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında, pandemi nedeniyle bayramın coşkusunu evlerinde yaşayan çocuklara ev ziyareti gerçekleştirildi. Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ökkeş Kepek, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer ve polis ekiplerinden oluşan heyet, sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurulduğu ziyaretlerde çocuklarla bir araya geldi. 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamındaki ev ziyaretlerinde, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş’ın 7 yaşındaki oğlu Bera Zeki Altınbaş, pandemi kapsamında görev yapan bazı sağlık personellerinin çocukları ve özel eğitim ve rehabilitasyon alan bir engelli çocuk da ziyaret edildi. Ziyarette ellerinde bayrakla çocukların kapısını çalan heyet, onlarla bir araya gelerek kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden heyet, devletin her zaman yanlarında olduklarını belirterek çocukların bayramını kutladı.